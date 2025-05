Ruotsin hiihtotähti joutui leikkaukseen – "Sahasivat osan luusta"

Ruotsalainen maastohiihtäjä Moa Ilar, 27, joutui leikkaukseen jalkasäryn takia. Ilar avautui Expressenille tarkemmin operaatiosta.

Ilar sai loistokkaan päätöksen kaudelle, kun hän nappasi uran toisen maailmancup-voittonsa. Hän oli ykkönen Holmenkollenin vapaan kympillä. Pian kuitenkin edessä oli leikkaus. Ilarille oli tehty vuonna 2017 operaatio vastaavan ongelman takia.

– Se oli mukavaa, että operaatio saatiin tehtyä niin nopeasti kauden päättymisen jälkeen. Se on ollut kipeä, luut ovat iskeneet toisiinsa. Se on ollut kuin sisäinen mustelma, joka vain säilyy. Kilpaileminen on sujunut hyvin, sillä sitä unohtaa kivun, kun kisa alkaa. Ennen kisaa ja sen jälkeen on ollut pahinta, Ilar totesi.

Ilar kertoi, että ennen kauden alkua hänelle palasi muistot mieleen edellisestä leikkauskerrasta. Tuolloin jalassa oli täsmälleen samat oireet.

– Olen ehkä väärä ihminen vastaamaan tähän (millainen operaatio oli), mutta he sahasivat osan luusta tehdäkseen lisää tilaa. Sitten he puhdistivat niveliä, koska monissa niistä oli tukoksia. Nesteen, jonka pitäisi virrata nivelissä ei tehnyt niin, Ilar summasi.

Ruotsalainen on sitä mieltä, että hän ei hiihtänyt oikealla tavalla teknisesti, jotta olisi voinut suojata jalkaansa. Nyt edessä on kuntoutusjakso, joka ei tule kuitenkaan olemaan pitkä.

– Olen vielä harjoitteluvaiheessa. En voi tehdä kaikkea, mutta teen paljon. Yritän edetä askel askeleelta. Pyöräilen ongelmitta ja pystyn pyöräilemään pitkään. Se on mukavaa, että pystyn tekemään jotain, mutta tuntuu siltä, että vielä menee aikaa ennen kuin voin juosta täysillä.