Aivotärähdyksen saaneesta hiihtotähti Linn Svahnista karua tietoa

Ruotsalaishiihtäjä Linn Svahn kärsii edelleen kaatumisestaan Trondheimissa.

Linn Svahn kaatui helmikuussa harjoituksissa Trondheimissa päivä ennen MM-sprinttiä. Hän sai aivotärähdyksen ja joutui jättämään MM-kilpailut väliin. Tuli päänsärkyä, niska kipeytyi ja maailman parhaimpiin lukeutuva sprintteri joutui viettämään aikaa pimeässä huoneessa.

Svahnin valmentaja Ola Rawald kertoo nyt, että aivotärähdys on parantunut mutta hiihtäjällä on yhä huolia.

– Hän sai kaatumisen yhteydessä hänelle tuli niskaan hermopinne. Hänellä on edelleen ajoittain niskaongelmia hermosto-oireiden myötä, Rawald sanoo Aftonbladetin mukaan.

Ei juoksua ja rullahiihtoa

Svahn ei ole pystynyt tänä kesänä juoksemaan tai rullahiihtämään ulkona kuin vasta tuoreeltaan niskan parannuttua sen verran. Juoksumattoa ruotsalainen on voinut kontrolloidusti käyttää. Suurin osa naisen harjoittelusta on koostunut pyöräilystä.

Kova sauvominen rasittaisi Rawaldin mukaan liikaa Svahnin niskaa. Maksimivauhtista rullahiihtämistä täytyy vielä odottaa.

– Myös juoksu on vaikuttanut niskaan. Hänelle on kuitenkin löydetty muita ratkaisuja kesän aikana.

Tulevalla viikolla Svahn on osallistumassa maajoukkueen leirille Torsbyssä, jossa on ohjelmassa treeniä myös hiihtotunnelissa. Sen jälkeen on uuden arvion aika.

Lääkärit ovat tehneet ennusteen, että niska olisi elo-syyskuun taitteessa niin hyvässä kunnossa, että Svahn pystyisi tekemään suurimman osan harjoitteista.

– Maailmancupiin ja olympialaisiin on vielä pitkä aika. Jos hän vain pääsee vauhtiin ylävartalonsa kanssa, tilanne on rauhallinen. Jos hän ei olisi päässyt nyt näin pitkälle ja takapakkia olisi tullut lisää, olisin ollut huolissani, Rawald tuumi.