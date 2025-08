Frida Karlssonista uutta tietoa

Vuoden päivät kestänyt loukkaantumisongelma on nyt maastohiihtotähti Frida Karlssonille taakse jäänyttä elämää. 25-vuotias ruotsalainen on palannut täyspainoisen harjoittelun pariin. Asiasta kertoo Ruotsin TT.

Karlssonin vaivat alkoivat toden teolla viime vuoden elokuussa. Tapahtumia jäi väliin ja hän kärsi vaivoista koko talven ajan. Se samalla myöhästytti tulevan kauden valmistautumisen aloittamista. Henkilökohtaisen valmentajan Per Nilssonin mukaan Karlsson sai tuntemuksen jalkaansa ja pyrki tämän myötä korjaamaan liikkeitään harjoituksien aikana. Tämä johti nivus- ja vatsalihaksien kiinnityskohtien vaivoihin.

– Työtä tekevissä lihaksissa on paljon puutteita, Nilsson sanoo.

Myös leikkausta pohdittiin, mutta se ei koskaan toteutunut.

– Oli luultavasti onnekasta, koska silloin olisi ollut vielä pidempi loukkaantumisjakso, Nilsson toteaa.

Tavanomaisesti Karlssonin valmistautumisjakso seuraavaan kauteen alkaa 1. toukokuuta, mutta tällä kertaa päivämäärää jouduttiin siirtämään.

– Hän oli varovainen ja on tehnyt vaihtoehtoista harjoittelua. Viime vuonna ei ollut niin paljon juoksua, mutta nyt hän voi tehdä kaikkea, juosta ja sivakoida rullasuksilla. Nyt hän on kiinni suunnitelmassa. Hän harjoittelee vuodenaikaan sopivia määriä ja siihen sopivalla kuormituksella. Se on aika paljon, Nilsson kertoi.

Kaikki ei ole kuitenkaan positiivista, sillä myöhäinen startti kesäharjoitteluun näkyy Karlssonissa.

– Fridasta on tuntunut, että hän on ollut hiukan perässä tavanomaista virettään. Hän on yleensä hyvässä kunnossa heinäkuussa, mutta sillä ei ole mitään merkitystä, koska silloin ei ole monia hiihtokisoja. Sitä ei tarvitse panikoida, vaikka onkin aloittanut myöhemmin.

Karlsson tulee olemaan mukana maajoukkueleirillä, joka starttaa 10. elokuuta Torsbyssä. Hän täyttää samana päivänä 26 vuotta.