Ruotsalaisjengin suunnitelma Bandidos-iskusta herättää huolta: "Tilanne on jälleen kärjistymässä"

– Poliisin perustehtävä on ennalta estäminen ja siihen on saatu jonku verran lisää toimivaltuuksia ja voimavaroja. Se myös tuo esiin näitä suunnitelmia ja iskuja. Aikaisemmin oltiin pitkälti sen varassa, että tutkittiin sitä, mitä oli jo tapahtunut. Nyt on tietyllä tavalla parempi kehitys, että voidaan ennakoida ja estää ennalta näitä tapahtumia, KRP:n murharyhmän entinen päällikkö Tero Haapala sanoo.