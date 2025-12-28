



Etusivu Videot Tuoreimmat Luetuimmat Odota





Ruotsalaishiihtäjiltä suorat sanat katastrofista | MTV Uutiset





Ruotsalaishiihtäjiltä suorat sanat katastrofista Edvin Anger eteni ainoana ruotsalaismiehenä erävaiheeseen. Copyright Notice: Copyright (c) 2024 Splash News. No use without permission. Julkaistu 28.12.2025 14:42 Feliks Heikkinen feliks.heikkinen@mtv.fi feliksheikkinen Maastohiihdon maailmancupin Tour de Ski starttasi sunnuntaina sprinttikarsinnalla. Ruotsilla oli vaikeuksia, sillä vain yksi mieshiihtäjä eteni jatkoon ja naisten puolelta isot nimet Frida Karlsson ja Ebba Andersson putosivat myös karsinnassa. Ruotsin Viaplayn asiantuntija Jonas Karlsson totesi, että Karlsson ja Andersson laittoivat nyt itsensä vaikeaan paikkaan koko kiertueen voiton kannalta. Lue myös: Jasmi Joensuulta hyvä veto Tour de Skin avauksessa – Ruotsin miehillä katastrofi Lue myös: Pelin henki muuttui Tour de Skillä – "Saanut varmasti monen hiihtäjän miettimään" Ruotsin naisista Johanna Hagström oli nopein koko karsinnassa, jossa Jasmi Joensuu ylsi kolmanneksi. Asiantuntija Karlssonin mielestä pudonneet Frida Karlsson ja Ebba Andersson eivät olleet laskeneet putoamista mukaan suunnitelmaan. Myös Jasmin Kähärä eteni suomalaisista jatkoon. – Se olisi ollut silkka bonus, jos Frida tai Ebba olisi ottanut ylimääräisiä sekunteja kovassa vapaan hiihtotavan sprintissä, Jonas Karlsson sanoi.

Expressen otsikoi, että ruotsalaiset saivat painajaismaisen alun Tour de Skille. Karlsson jäi Hagströmistä 10,52 sekuntia ja Andersson 13,32 sekuntia.

– Olen surkeimmassa sprinttikunnossa koskaan. Olen harjoitellut kahden viime vuoden aikana paljon pois sprinttiominaisuuksistani. Tuntui siltä, että nopeus oli poissa. Ajattelin kuitenkin, että sitä voidaan katsoa "hyvänä" harjoituksena huomista kisaa varten. Nyt minun täytyy hiihtää normaalimatkat todella nopeasti, Karlsson kertoi Expressenille.

– Tuntui kuin olisin seissyt paikoillani. Tuntui epänormaalilta. Hiihdin niin kovaa kuin pystyin, mutta se ei ollut nopeaa, Karlsson totesi Sportbladetille.

Andersson oli ruuvannut alas odotuksiaan sprinttiä kohden.

– Ne olivat nollassa. Aikaisemmin minulla on kuitenkin ollut toiveita karsinnan läpi pääsemiseksi ja silloin se on mennyt metsään. Ei onnistunut kyllä tälläkään kertaa. Sekunteja tuli enemmän kuin olisin toivonut, Andersson sanoi Expressenille.

Miehissä ainoastaan Edvin Anger eteni erävaiheeseen. Hän oli 17:s nopein. Tämän jälkeen tulosliuskaa sai plärätä alaspäin reilusti, ennen kuin löytyi seuraava ruotsalainen. Alvar Myhlback oli 46:s.

– Se oli aika hauskaa, mutta olisin mielelläni mennyt viisi sekuntia nopeammin. 2,5/10. Tuntui, että keho oli parempi. Toivottavasti se paranee ja paranee, Myhlback sanoi Sportbladetille.

Myös Anton Grahn, Gustaf Berglund, Truls Gisselman, Johan Ekberg, Eric Rosjö, William Poromaa ja Jonas Eriksson karsiutuivat.

– En ole tarpeeksi hyvä. Se oli vain surkeaa. Toivon, että se on vapaa tyyli, joka ei toimi, mutta on vaikeaa tehdä muutoksia. On vain latauduttava uudelleen, Grahn kertoi.

Poromaa oli tuloksissa 68:s.

– Se heijastaa tunteita melko hyvin. Se on outoa, stressaavaa ja tiedän, että minulla ei ole vauhtia. Tuntuu, että ei kulje tarpeeksi nopeasti, Poromaa sanoi.

Miesten karsinnassa nopeinta vauhtia piti Norjan Johannes Hösflot Kläbo. Joni Mäki ja Niilo Moilanen etenivät suomalaisista jatkoon.

Feliks Heikkinen MTV Uutiset