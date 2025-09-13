Pituushypyn MM-finaalista ulos jäänyt ruotsalainen Khaddi Sagnia arvosteli kovin sanoin Tokion MM-kisojen olosuhteita.

Sagnia koki kauhunhetkiä lauantaina naisten pituushypyn karsinnassa, kun hän liukastui ensimmäisellä hypyllään pahannäköisesti lankulta.

Hyppääjä ehti jo ikävässä asennossa tapahtuneen ilmalennon aikana miettiä, miten hän saa laskeuduttua turvallisesti.

– Se oli todella vaarallista. Tuo oli ensimmäinen kerta, kun minulle tapahtui noin. Se oli kuin olisin hypännyt seivästä. Olin niin korkealle, Sagnia sanoi Aftonbladetille.

Kansainvälisessä yleisurheilussa on puhuttu liukkaista pituushyppylankuista ennenkin. Kaksi vuotta sitten Budapestissa kohauttivat ennen kaikkea Jamaikan Carey McLeodin hurjat ilmalennot.

– Heidän todella täytyy tehdä muutoksia. En tiedä materiaaleista mitään, mutta heidän pitää varmistaa, että niihin ei liukastuta niin helposti, Sagnia vaati.

– Ei tunnu siltä, että he kuuntelisivat meitä. Ikään kuin he haluaisivat nähdä meidän loukkaavan itsemme.