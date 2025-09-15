Naisten seiväshypyn karsinta Tokion MM-kisoissa sai tylyn palautteen Norjan NRK:n asiantuntijoilta. Norjalaishyppääjä Lene Retzius joutui odottelemaan hyppyvuoroaan lähes puoli tuntia.

Suomalaisittain karsinta oli ikävää katsottavaa, sillä kaikki kolme hyppääjää jäivät ulos loppukilpailusta. Norjan Retzius joutui odottamaan pitkään toista yritystään korkeudesta 460, joka olisi riittänyt mukaan kilpailuun. Odotusta kertyi lähes puoli tuntia.

– Toivon, että taukoa ei olisi ollut. Kyseessä on maailmanmestaruuskilpailut, enkä odota tällaisia asioita tapahtuvan, Retzius sanoi NRK:lle.

Pitkän odotuksen taustalla oli tekninen ongelma. Kisajärjestäjät eivät saaneet korotettua rimaa ylemmäs.

– Lähestymme pientä organisaatioskandaalia, NRK:n kommentaattori Jann Post totesi.

– Siitä ei ole epäilystäkään, sanoi Christina Vukisevic NRK:n lähetyksessä.

NRK:n toinen asiantuntija Vebjörn Rodal totesi, että tilanne oli Retziukselle vaikea.

– Hän oli valmiina ja hänen tarvitsi tehdä vain viimeiset valmistelut ennen juoksun aloittamista.

Retzius pääsi hyppäämään 23 minuuttia myöhemmin. Hyppy päättyi pudotukseen ja tilanne oli sama kolmannella yrityksellä. Näin ollen norjalaisen kilpailut päättyivät.

– Pysyin rauhallisena ja yritin parhaani. Se ei tänään riittänyt. Se oli sääli, Retzius sanoi.

– On vaikea syyttää järjestäjiä. Tällaisia asioita voi sattua. Toivon, että näin ei käy seuraavissa mestaruuskisoissa. Toivon, että olen paremmin valmistautunut käsittelemään kaiken. Se on sääli molemmissa tapauksissa.

Finaaliin pääsi lopulta 14 urheilijaa, jotka ylittivät korkeuden 460. Retzius oli hypännyt kuukausi sitten Norjan ennätyksen 473.