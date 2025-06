Sportin tehohyökkääjän uusi seura varmistui

Hyökkääjä Linus Andersson siirtyy Ruotsin toiseksi korkeimmalla sarjatasolla pelaavan MoDon riveihin.

Andersson pelasi kolme edellistä kautta Suomessa. Kaksi ensimmäistä kautta menivät KooKoossa ja viime kausi Vaasan Sportissa. Ruotsalaishyökkääjä on urallaan pelannut myös SHL:ssä Skellefteåssa, Djurgårdenissa ja Leksandissa.

– Todella hauskaa. Edessä on uskomattoman jännittävä kausi. On selvää, että oli surullista, että joukkue putosi pääsarjasta tämän kauden päätteeksi, mutta tuntuu siltä, ​​että meillä on erittäin hyvät mahdollisuudet korjata se, Andersson kertoo Modon verkkosivuilla.

Urheilujohtaja Henrik Gradin kuvailee Anderssonia "voimanpesäksi".

– Linus on voimanpesä. Hän hallitsee pelin molemmissa päissä jäätä ja hänen vahvuutensa ovat hyökkäyksessä, jossa hänen terävä laukauksensa erottuu edukseen, Gradin sanoo.

Viimeisten kolmen kauden aikana Andersson teki 100 pistettä 158 ottelussa.