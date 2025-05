SaiPa nappasi pistelingon Ruotsista

Jääkiekon SM-liigassa SaiPa vahvistuu kanadalaishyökkääjä Maxime Fortierilla. Osapuolten välinen sopimus on vuoden mittainen.

Montrealissa syntynyt Fortier on pelannut kolme viime kautta IF Björklövenin joukkueessa Ruotsin Allsvenskanissa. 173 ottelussa hyökkääjä on nakuttanut kelpo tehot 52+56=108. Päättynyt kausi oli Fortierin tehokkain Ruotsissa, kun 49 runkosarjan ottelussa syntyivät pisteet 17+22.

Aiemmin 27-vuotias kanadalainen on pelannut muun muassa Sveitsin pääsarjassa, yhden kauden HC Ajoien joukkueessa.

– Maxime tuo varmasti joukkueeseemme kokemusta, taitoa ja monipuolisuutta hyökkäyspään pelaamiseen. Hän on pelaaja, joka pystyy ratkomaan pelejä ja on antanut erinomaiset näytöt tasostaan myös tänä keväänä Allsvenskanissa, urheilujohtaja Harri Aho sanoo seuran tiedotteessa.

SaiPa on aiemmin tällä viikolla kertonut jo useammasta uudesta pelaajasopimuksestaan. Lappeenrantaan siirtyvät hyökkääjät Samu Bau, Patrik Siikanen ja Emil Kuusla sekä maalivahti Gustavs Grigals.