Ruokana lohenpääkeittoa – ex-toimitusjohtajaa syytetään 77 törkeästä ihmiskaupasta

Lapin käräjäoikeudessa alkaa tänään valmisteluistunto oikeudenkäynnissä, jossa on kyse thaimaalaisiin marjanpoimijoihin kohdistuneesta epäillystä ihmiskaupasta.

Syyttäjien mukaan poimijat on saatettu luonnonmarjojen keräämistä sisältävään pakkotyöhön ja muihin ihmisarvoa loukkaaviin olosuhteisiin. Epäillyt rikokset ovat tapahtuneet vuonna 2022 eri puolilla Suomea.

Polarica kertoi tiedotteessaan syksyllä 2022 Kriston vangitsemisesta. Kristo jätti tehtävänsä pian vangitsemisen jälkeen. Hän on sittemmin vapautunut tutkintavankeudesta.

Keskusrikospoliisin (KRP) esitutkintamateriaalin on määrä tulla julkiseksi tänään. Materiaalista käy todennäköisesti ilmi, miten marjanpoimijoita on yhtiössä kohdeltu ja millaisissa olosuhteissa he ovat Suomessa eläneet.