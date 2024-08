Muutaman tunnin yöunet, työskentelyä sairaana ja GPS-seurantaa – yksityiskohdat marjanpoimijoiden oloista julki

Syytettynä on myös Kriston thaimaalainen liikekumppani. Naisellekin vaaditaan vähintään viiden vuoden ehdotonta vankeusrangaistusta.

– Kysymys on poikkeuksellisesta ja vakavasta rikosasiasta. Arvioitavana oleva rikostunnusmerkistö on vaikeasti tulkittavissa. Syyte on kiistetty, koska tunnusmerkistössä tarkoitettua rikosta ei ole tapahtunut, sanoo tiedotteessa Kriston ja Polarica Marjanhankinta Oy:n asianajaja Kai Kotiranta.