Marja-alan yhtiön ihmiskauppatutkinta laajenee – epäilyjä törkeästä ihmiskaupasta kahdella marjanpoimintakaudella

Poliisin mukaan tutkinnassa on kymmenisen rikoksesta epäiltyä ja asianomistajia eli epäillyn rikoksen uhreja on satakunta. Asianomistajat ovat thaimaalaisia marjanpoimijoita, joita epäillään hyväksikäytetyn heidän työskennellessään yritykselle. Yhtiön toimitusjohtaja on kiistänyt häneen kohdistuvat rikosepäilyt.



Kahteen muuhun marja-alan yhtiöön kohdistuvat rikosepäilyt ovat jo johtaneet syytteisiin. Kiantaman toimitusjohtajaa ja Polarica Marjahankinta Oy:n entistä toimitusjohtajaa syytetään kumpaakin useista kymmenistä törkeistä ihmiskaupoista. He ovat kiistäneet syyllistyneensä rikoksiin.