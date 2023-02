Ruokakauppa selvinnyt vähin harmein lakoista, ja tilanne helpottaa loppuviikolla – teollisuutta sen sijaan painavat miljoonien menetykset

Metsäteollisuus on yksi sellaisista aloista, joka kärsii ahtaajien lakosta.

– Jos huomioidaan, että metsäteollisuuden tuotteista 75 prosenttia menee vientiin ja näistä jopa 90 prosenttia kulkee meriteitse, niin satamien seisahduksella on merkittävää vaikutusta, joten puhutaan päivätasolla noin 35-40 miljoonan euron vientitulojen menetyksistä, kertoo logistiikkapäällikkö Alina Koskela Metsäteollisuudesta MTV uutisille.

Kauppa ei ole paljon kärsinyt

– Tuotteita on ollut saatavilla lakon ajan verrattain hyvin. Kuluttaja on huomannut yksittäisten tuontituotteiden häiriöitä. Esimerkiksi joidenkin ulkomaisten hedelmien ja vihannesten saatavuudessa on voinut olla puutteita. Muutoin ei ole ollut isoja vaikutuksia, kertoo Päivittäistavarakauppa ry:n valmiuspäällikkö Lauri Kulonen.