Tuhannet lepakot valtasivat taivaan juuri ennen kuin Tino-taifuuni iski Filippiineille.

Maan länsiosassa, San Jose de Buenavistan kaupungissa koettiin maanantaina kylmääviä hetkiä, kun taivas täyttyi yhtäkkiä lepakoista.

Keskellä päivää sattunut hämmentävä tapaus johtuu eläinten luonnollisesta reaktiosta ilmakehän ja ympäristön muutoksiin. Filippiineille rantautui viime yönä Tino-nimeä kantava hirmumyrsky.

Taifuunin lähestyessä ilmanpaine laskee nopeasti ja tuulet muuttuvat.

Näiden äkillisten muutosten seurauksena lepakoista tulee levottomia ja ne poistuvat piilopaikoistaan. Lepakot siis aistivat lähestyvän myrskyn paljon ennen ihmisiä.

Vastaavaa lepakkoinvaasiota voikin pitää luonnon omana varoitusmekanismina myrskyn lähestyessä.

Hirmumyrsky on aiheuttanut Filippiineillä paikallisten uutislähteiden mukaan jo 26 kuolemantapausta.

