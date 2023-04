Runsaat parituhatta ukrainalaista haki Suomesta kotikuntaa maaliskuussa – "Hyvin vähän hylättyjä hakemuksia"

Valtaosa päätöksistä myönteisiä

– On arvioitu, että ukrainalaiset eivät välttämättä suuntaa kasvukeskuksiin ja isoihin kaupunkeihin, vaan saattavat jäädä nykyisiin asuinpaikkoihinsa eri puolille maata. Joukossa on paljon lapsiperheitä, joiden asuinpaikan valintaan vaikuttavat koulu, varhaiskasvatus, työnteko ja myös jo muodostuneet verkostot, kertoi sisäministeri Krista Mikkonen (vihr.) tiedotustilaisuudessa maaliskuun alussa.

Hakemuksiin varauduttu

Kotikunnan saamisella on vaikutuksia ukrainalaisten asumiseen ja palveluihin. Kotikunnan saaneet siirtyvät vastaanottopalveluista kuntien ja hyvinvointialueiden palveluiden piiriin. Lisäksi he voivat tarvittaessa saada toimeentulotukea ja muita Kelan etuuksia.

– Ihmisiä on rekrytoitu ja kotikunta-asiaan on olemassa oma puhelinlinja. Helsingin toimipaikkaan on palkattu ukrainankielisiä työntekijöitä, jotka voivat auttaa hakemuksen tekemisessä. Tiedottamiseen on pyritty panostamaan kaikilla osa-alueilla, Aho-Eagling kertoo.