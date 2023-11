Runo tai laululyriikkaa kuolinilmoitukseen? Yksi asia pitää muistaa

"Kaikk' on niin hiljaa mun ympärilläin, kaikk' on niin hellää ja hyvää. Kukat suuret mun aukeevat sydämessäin ja tuoksuvat rauhaa syvää."

Ote Eino Leinon runosta Rauha, 1898

"Päivä kun nousee, niin sammuvi tähti. Ei se ijäks sammu, ken elämästä lähti. Nuku tähti helmassa päivän."

Ote Eino Leinon runosta Hautalaulu, 1900

"Edessäni hämäräinen tie tuntemattomahan tupaan vie."

Ote Eino Leinon runosta Nocturne, 1905

"Haihtuvi nuoruus niinkuin vierivä virta."

Ote Eino Leinon runosta Elegia, 1908

"On maa, johon kaikki polut katoaa. On rauhan maa."

Ote Saima Harmajan runosta On maa, 1937