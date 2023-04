Rumer Willis sai esikoisensa – onko pienokaisessa tuoreiden isovanhempiensa Demi Mooren ja Bruce Willisin näköä?

Entisen näyttelijäpariskunnan Demi Mooren , 60, ja Bruce Willisin , 68, esikoistytär Rumer Willis, 34, on saanut esikoisensa poikaystävänsä Derek Richard Thomasin kanssa. Pariskunta ilmoitti ilouutisen 25. huhtikuuta Instagramissa jakaen tummatukkaisen vastasyntyneen kuvan.

View this post on Instagram

Kuva on kerännyt muun muassa perheeltä valtaisat onnittelut.

The Mega Agency

The Mega Agency

The Mega Agency

The Mega Agency

Brucella ja Emmalla on kaksi tytärtä: Mabel Ray, 11, ja Evelyn Penn, 8. Brucella ja Demillä on lisäksi tyttäret Tallulah, 29, ja Scout, 31. Koko poppoo on yhtä suurta perhettä ja viihtyvät toistensa kanssa.