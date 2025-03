Bruce Willis 70 vuotta – Demi Moore julkaisi suloisen kuvakimaran

Demi Moore julkaisi syntymäpäiväkuvia ex-miehestään.

Näyttelijä Bruce Willis juhli 70-vuotispäiväänsä perheen kesken 19. maaliskuuta, kertoo muun muassa People.

Juhlan kunniaksi Willisin ex-vaimo Demi Moore julkaisi sydämellisen kuvakimaran perheensä juhlapäivästä.

– Hyvää syntymäpäivää BW. Rakastamme sinua, Moore kirjoittaa postauksensa yhteyteen.

Moore, 62, ja Willis olivat naimisissa 13 vuotta. Pariskunta erosi vuonna 2000. Heillä on kolme aikuista lasta Rumer, 36, Scout, 33, ja Tallulah, 31. Nykyisin Willis on naimisissa Emma Heming Willisin kanssa ja heillä on kaksi lasta Mabel, 12 ja Evelyn, 10.

Suurperhe viettää paljon aikaa keskenään ja Mooren ja Emma Heming Willisin tiedetään olevan hyvin läheisiä.

Willis eläköityi näyttelijänuraltaan vuonna 2022, kun hän sai afasiadiagnoosin. Lisäksi hänellä todettiin dementia vuonna 2023, joka vaikuttaa hänen kommunikointi- ja kielitaitoonsa.