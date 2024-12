Bruce Willisin vaimolta tunteikas kirjoitus – pari juhlii 17-vuotispäiväänsä

Näyttelijä Bruce Willisin Emma-vaimo jakoi hempeän kuvan miehensä kanssa.

Näyttelijä Bruce Willis ja tämän vaimo Emma Heming Willis juhlivat 17-vuotispäiväänsä yhdessä. Emma julkaisi parin vuosipäivänä hempeän kuvan kaksikosta auringonlaskussa.

Hän kertoo vuosipäivien ennen olleen jännittäviä, nyt ne herättävät ristiriitaisia tunteita. Emma kuvailee sydämensä tuntuvan raskaalta.

– Annan itselleni 30 minuuttia aikaa istua "miksi hän, miksi me", tuntea vihaa ja surua. Sitten ravistan sen pois ja palaan siihen, mitä on. Ja se on... ehdotonta rakkautta. Tunnen itseni siunatuksi, koska se johtuu hänestä. Tekisin sen kaiken uudestaan heti, hän kirjoittaa.

Maaliskuussa 2022 Brucen perhe kertoi julkisesti, että hänellä oli diagnosoitu afasia, mikä sai hänet luopumaan näyttelemisestä. Häiriö vaikuttaa kielenkäsittelyyn ja kommunikaatiokykyyn. Afasiasta kärsivillä voi olla vaikeuksia ymmärtää puhetta tai esimerkiksi lukea tai kirjoittaa.

Helmikuussa 2023 perhe jakoi toisen päivityksen miehen terveydestä. Tällä kertaa he kertoivat, että Brucen tila oli edennyt ja hänellä oli diagnosoitu frontotemporaalinen dementia. Frontotemporaalinen dementia eroaa Alzheimerin taudista niin, että se vaikuttaa erityisesti kielenkäsittelyalueisiin ennemmin kuin muistiin liittyviin alueisiin. Näin ollen sen oireet näkyvät eri tavalla.

Parilla on kaksi tytärtä Mabel ja Evelyn. Brucella on entisen vaimonsa Demi Mooren kanssa kolme tytärtä: Rumer, Scout ja Tallulah.

Bruce on tunnettu muun muassa elokuvista Die Hard, Kuudes aisti ja Pulp Fiction – tarinoita väkivallasta.