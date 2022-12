Demi Moore, 60, on onnensa kukkuloilla isoäidiksi tulemisesta: "Siirtymässä aikakauteeni kuumana ja sekopäisenä mummona"

21. joulukuuta yhdysvaltalainen Rumer Willis, 34, ilmoitti odottavansa esikoistaan poikaystävänsä Derek Richard Thomasin kanssa. Rumer Willis on Demi Moore n, 60, ja Bruce Willisin , 67, vanhin lapsi, ja hänen esikoisensa myötä myös ex-avioparista tulee ensimmäistä kertaa isovanhempia.

Moore on tiettävästi varsin innoissaan isoäidiksi tulemisesta, ja olikin hiljattain tyttärensä seurana tämän ultraäänitutkimuksessa. Näyttelijätähti julkaisi asiasta päivityksen Instagram-tilillään, jossa hän sekä tyttäret Scout sekä Tallulah Willis olivat niin ikään isosiskonsa tukena tilanteessa.

– Tervehtimässä pikkuista! Olen iloinen puolestasi, suloinen Rumerini. On kunnia olla todistamassa matkaasi äitiyteen, enkä malta odottaa, että saamme toivottaa tämän vauvan tervetulleeksi maailmaan, Moore hehkuttaa päivityksessään.

– Rakastan teitä kaikkia niin paljon. Tämä vauva on niin onnekas, kun hänellä on teidät, Rumer Willis totesi.

Demi Moore ja Bruce Willis olivat naimisissa vuosina 1987-2000, mutta he ovat kuuluisia siitä, kuinka lämpimissä väleissä he ovat tänäkin päivänä avioliittonsa päättymisestä huolimatta. Kaksikko on julkaissut toisinaan otoksia uusioperhe-elämästään: viimeksi Moore jakoi aiemmin joulukuussa otoksen, jossa hän poseerasi tytärtensä, ex-miehensä, tämän nykyisen vaimon Emma Heming Willisin sekä parin kahden tyttären kanssa.