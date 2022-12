Demi Mooren ja Bruce Willisin tytär Rumer, 34, odottaa esikoistaan!

View this post on Instagram

Uutinen on saanut valtaisan määrän reaktioita.

– Oloni on niin hyvä. Miten iloiset lanseerausjuhlat, Rumerin sisko Scout LaRue Willis, 31, kirjoitti.

– Ok, tämä selittää, miksi hehkut aina, kun näen sinut. Onnittelut, näyttelijä Juliette Lewis kommentoi.

Uusi tulokas on Demin, 67, ja Brucen, 60, ensimmäinen lapsenlapsi. Heillä on myös kolmas tytär Tallulah, 28. Brucella on lisäksi kaksi tytärtä nykyisen vaimonsa Emma Heming Willisin kanssa: Evelyn, 8, ja Mabel, 10.