Rumer Willis jakoi suloisia otoksia isästään Bruce Willisistä lapsenlapsensa kanssa: "Vaalin loppuelämäni"

– Kun näin isäni pitelevän tytärtäni tänään, se on jotain, jota vaalin loppuelämäni. Hänen suloisuutensa ja rakkautensa häntä kohtaan oli niin puhdasta ja kaunista. Isä, olen niin onnekas saadessani sinut ja niin on Loukin. Kiitos, että olet hölmöin, rakastavin ja siistein isä, jota tyttö voi pyytää. Paras tyttöisä ikinä, Rumer kirjoitti.

Bruce on nykyisin naimisissa Emma Heming Willisin kanssa ja heillä on kaksi tytärtä: Mabel Ray, 11, ja Evelyn Penn, 8. Brucella ja hänen entisellä vaimollaan näyttelijä Demi Moorella, 60, on Rumerin lisäksi tyttäret Tallulah, 29, ja Scout, 31. Koko poppoo on yhtä suurta perhettä ja viihtyvät toistensa kanssa.