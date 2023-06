Tallulah Willis avoimena isänsä Bruce Willisin dementiasta: "Tämä on surun alku"

Vogue-lehden kirjoituksessaan näyttelijä Bruce Willisin , 68, tytär Tallulah Willis , 29, on kertonut, miten hän on selviytynyt sen tiedon kanssa, että hänen isällään on dementia. Helmikuussa 2022 uutisoitiin Brucen sairastavan dementiaa . Sitä ennen hän sai afasiadiagnoosin keväällä 2022.

Tallulah kertoo avoimesti kirjoituksessaan siitä, kun hänen isänsä sai nykyisen vaimonsa Emma Heming Willisin kanssa kaksi lasta, ja Tallulah ajatteli, että Bruce on vain menettänyt kiinnostuksensa häneen. Tallulahin äiti on Brucen ex-vaimo Demi Moore .

Pikkuhiljaa Tallulah on hyväksynyt isänsä dementian, mutta hänellä on edelleen Brucen suhteen toiveita, joista hän ei ole valmis luopumaan.

– Aiemmin pelkäsin, että suru tuhoaa minut, mutta vihdoin koen, että minuun voi tukeutua. Voin nauttia siitä ajasta, pitää isääni kädestä ja tuntea, miten hienoa se on. Tiedän, että koettelemuksia on luvassa, että tämä on surun alku, mutta koko juttu itsensä rakastamisesta ennen kuin voi rakastaa muita, on totta.