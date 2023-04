Rumer Willis upeissa raskauskuvissa – toivoo lapsen perivän isovanhemmiltaan Bruce Willisiltä ja Demi Moorelta tämän luonteenpiirteen

Ex-näyttelijäpari Bruce Willisin, 68, ja Demi Mooren, 60, tytär Rumer Willis, 34, odottaa esikoistaan poikaystävänsä Derek Richard Thomasin kanssa. Odottavasta äidistä julkaistiin 5. huhtikuuta upeita raskauskuvia.

– Olemme omituisten perhe, ja rakastan sitä niin paljon. Toivon todella, että se näkyy tässä lapsessa. Tyhmyys ja hupsuttelu. Nauraminen perheeni kanssa on suosikkini, Rumer kertoi Peoplelle.

Bruce on nykyisin naimisissa Emma Heming Willisin kanssa, ja heillä on kaksi tytärtä: Mabel Ray, 11, ja Evelyn Penn, 8. Brucella ja Demillä on lisäksi tyttäret Tallulah, 29, ja Scout, 31. Koko poppoo on yhtä suurta perhettä ja viihtyvät toistensa kanssa.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Rumerin vauvakutsuja juhlittiin 12. tammikuuta ja myöhemmin 19. maaliskuuta perhe kokoontui juhlimaan Brucen 68-vuotissyntymäpäivää.

– Olen niin kiitollinen siitä, että olen niin lähellä perhettäni ja saan luottaa heihin saadakseni tukea. On hauskaa tuoda perheeseemme ensimmäinen lapsenlapsi, varsinkin koska olemme niin valtava ryhmä tällä hetkellä, Rumer kertoi Peoplelle.

Rumer julkaisi raskausuutisen joulukuussa 2022. Hän kertoo, että hänestä tuntuu, että hänellä on ollut fyysisesti helpompaa verrattuna muihin raskaana oleviin ystäviinsä. Turhauttavat ja haastavat hetket hän selättää innostuneisuudellaan uudesta tulokkaasta.

Hän tuntee jo vauvan liikkeet, varsinkin silloin, kun hän kello 20 jälkeen illalla makaa sängyssä.

– Tuntuu kuin siellä olisi disko. Sitä jään kaipaamaan eniten, Rumer kertoi tuntemuksistaan.

Rumer on jo hankinnut vauvalle kaikki tavarat ja lukenut aiheesta paljon. Hän harjoittelee tällä hetkellä myös doulan, eli äitiä synnytyksessä tukevan henkilön, tehtäviä varten. Rumer haluaisi synnyttää ilman kivunlievitystä, kuten hänen äitinsä Demi, mutta on myös valmis synnytyssuunnitelman muutoksiin. Outoina himoina hänellä on ollut hapankaali, mansikkajäätelö ja limonadi.

Rumer Willis äitinsä Demi Mooren kanssa. Kuvia voit selata nuolesta.

Jos julkaisu ei näy, voit katsoa sen tästä.

Lapsen sukupuoli on vielä yllätys, mutta joitakin nimiä pari on jo miettinyt valmiiksi. Rumer haluaa lapselleen jonkin erikoisen, erilaisen ja mielenkiintoisen nimen, kuten hänellä ja siskoillaankin on.

Perhe on elänyt rankkoja aikoja sen jälkeen, kun Bruce sai ensin afasiadiagnoosin ja alkuvuodesta 2023 hänellä todettiin dementia. Raskausuutinen on kuitenkin tuonut perheeseen jännitystä ja ilon energiaa.