Tunteet kuohuivat AS Monacon ja Manchester Cityn välisen jalkapallon Mestarien liiga -ottelun viime minuuteilla.
Manchester Cityn Nico González osui rangaistusalueen pallontavoittelutilanteessa jalallaan Monacon Eric Dieriä päähän, kun keskiviikon ottelua oli pelattu vajaat 85 minuuttia. Dier lakosi tuskaisena kentän pintaan.
Monacossa vallitsi tovin ajan kalabaliikin sekainen kaaos, ja tunteet kuumenivat. Erotuomari Jesus Gil Manzano näytti punaista korttia molempien joukkueiden vaihtopenkeille.
Rangaistusalueen episodi tarkasteltiin videoilta, ja Monaco sai kuin saikin rangaistuspotkun.
Dier ampui rankkarin itse, onnistuneesti. Monaco nousi alanurkkaosumalla 2–2-tasalukemiin.
Katso tilanne ja maali ylälaidan videolta.
Ottelu myös päättyi kyseisin luvuin.
Tulikuumassa vireessä viilettävä Erling Haaland iski Citylle avauspuoliajalla kaksi osumaa. Monacon avauspuoliajan maalin viimeisteli Jordan Teze.
2:29Erling Haalandin hyppypotkumaali oli kuin taidetta – Monacon 1–1-tasoitus syntyi pian perään.
1:12Erling Haaland sai puskuunsa voimaa ja teki myös Cityn toisen maalin.
Polvivammaa potenut Monacon suomalaismaalivahti Lukas Hradecky oli edelleen sivussa joukkueensa kokoonpanosta.