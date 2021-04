Rukan tunturit ovat täynnä väkeä, mutta ravintolat ovat kiinni – "Pohjois-Pohjanmaa jää sulun jalkoihin"

Pohjois-Pohjanmaalla ravintoloiden ovet on suljettu. Näin ollen myös Rukan ravintolat ovat kiinni.

– Kyllä tämä oli aika iso pettymys, että ravintolasulku jatkui edelleen. Vielä isompi yllätys oli se, kun nähtiin, mitkä alueet avataan ja mitkä suljetaan. Oli todella hämmästyttävää, että Lapin alue on avattu lähes kokonaisuudessaan, mutta Pohjois-Pohjanmaa jää sulun jalkoihin, ravintoloitsija Minna Väisälä totesi MTV Uutiset Livelle.

Rukalta on noin puolen tunnin ajomatka Lapin puolelle, jossa ravintolat Kittilää lukuun ottamatta saavat siis olla auki.

– Käynnistettiin saman tien ruokaa mökille.fi, joka on mökkitoimituspalvelu. Se on ollut elämänlanka, Väisälä kertoo.

– Pääsiäisen aikaan täällä on joka tapauksessa enemmän matkailijoita. Rukan matkailijat ovat toimineet hyvin vastuullisesti. Monet ovat hyvin varovaisia tulemaan ravintolatiloihin. Ainakin rinneruokailijoille pyritään tarjoamaan mahdollisuus tulla hakemaan ruokaa vähän väljemmistä tiloista, Väisälä toteaa.

"Meillä ei ole biletyskulttuuria"

– Meillä ei oikeastaan ole tällaista biletyskulttuuria ollenkaan. Iltaisin avoinna olevat ravintolat ovat sellaista pubityyppistä, johon tullaan seurustelemaan ja niitäkin on ihan vain muutama.

Esimerkiksi Iltalehti uutisoi, että Leviltä on lähdetty taksi- ja limusiinikyydein naapuritunturin ravintoloihin.

Haarma sanoo, että Levin ravintolasulun vaikutukset on alueella huomattu, mutta ne ovat saaneet mittaluokkaansa suuremman roolin julkisessa keskustelussa.

– Meidän baarikapasiteetissa puhutaan nyt rajoitusten aikana muutamasta sadasta asiakaspaikasta kokonaisuudessaan. Jos sieltä on kaksi, kolme taksia tullut Leviltä, niin se on aika pisara meressä, kun meillä itsellämme on täällä toistakymmentätuhatta ihmistä alueella, Haarma toteaa.