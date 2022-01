Ruhtinatar Charlenen epämääräinen poissaolo jatkuu – asiantuntijan mukaan tilanne alkaa olla Monacon kuninkaallisille erityisen tukala

Hiljaisuus ja epämääräisyys Monacon ruhtinatar Charlenen voinnin ympärillä on aiheuttanut kohinaa ja spekulaatiota jälleen vuoden 2021 marraskuusta lähtien. Tuolloin Charlene palasi lyhyesti Monacoon lähes puolen vuoden mittaiseksi venyneeltä Etelä-Afrikan matkaltaan. Pian Monacoon paluunsa jälkeen Charlenen puoliso ruhtinas Albert kertoi Peoplelle , että ruhtinatar saa jälleen hoitoa Monacon ulkopuolella. Ruhtinaan mukaan hänen puolisonsa kärsii perusteellisesta, sekä fyysisestä että henkisestä uupumuksesta. Ruhtinas kertoi tuolloin, että Charlenen toipuminen tulisi kestämään vähintäänkin viikkoja.

Charlene on ilmeisesti edelleen hoitolaitoksessa, sillä häntä ei ole nähty julkisuudessa sitten marraskuun. Ainoat elonmerkit ruhtinattaresta on saatu hänen Instagram-tilinsä kautta, jonne on tehty marraskuun jälkeen muutamia julkaisuja. Charlene muun muassa julkaisi Instagram-tilillään hyvän joulun toivotukset, jonka yhteydessä hän julkaisi piirroskuvan itsestään, puolisostaan Albertista sekä parin 7-vuotiaista kaksosista Jacquesista ja Gabriellasta. Charlenen Instagram-päivityksissä ei ole nähty lainkaan tuoreita kuvia ruhtinattaresta.