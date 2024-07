Marja Hintikka ja Ile Uusivuori juhlivat 13. hääpäiväänsä – eräs toinenkin julkkispari meni naimisiin samana päivänä

Juontajapariskunta Marja Hintikka ja Ile Uusivuori on ollut naimisissa 13 vuotta, sillä pari asteli avioon 2. heinäkuuta vuonna 2011. Hintikka julkaisi juhlapäivän kunniaksi kaksikosta kuvia Instagramiin ja kertoi samalla mielenkiintoisen faktan heidän hääpäivästään.

Hän korosti, että hyvä rakkaus on juuri kykyä elää rauhassa yhdessä ihan tavallista arkea.

– Se on hymyjä, haleja, ymmärrystä. Ja epäuskoisia, välillä naurunsekaisia, päänpudisteluja arjen satoja kierrepalloja ja aikatauluja selvitellessä. Hyvä rakkaus on sitä, että tämän kaiken tavallisen puurtamisen keskellä me valitsemme toisemme, Hintikka kirjoitti koskettavasti rakkaudesta.