Prinssi Albertilta yllättävä kommentti ruhtinatar Charlenen pitkittyneestä poissaolosta – toivoo hoitolaitoksessa olevan vaimonsa tekevän paluun "hyvin pian"

Monacon ruhtinatar Charlene on ollut marraskuusta 2021 lähtien nimeämättömässä eurooppalaisessa hoitolaitoksessa toipumassa "sekä henkisestä että fyysisestä uupumuksesta". Charlenen hoitolaitoksesta on kerrottu ainoastaan sen sijaitsevan Monacon ulkopuolella Euroopassa. Monacon hovi on pysytellyt melko vähäsanaisena Charlenen voinnista, mutta silloin tällöin ruhtinattaren puoliso prinssi Albert on kommentoinut puolisonsa kuulumisia.