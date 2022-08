Ruby, 18, pelkää kuollakseen Michael Jacksonia – voimakas reaktio lomakeskuksen imitaattoriin!

Miljoonia TikTok-käyttäjiä on viime päivinä huvittanut video brittitytöstä, joka pelkää kuollakseen lomakohteessa esiintyvää imitaattoria. Voit katsoa kyseisen videon artikkelin yltä.

Rubylla nimittäin on hänen itsensä mukaan Michael Jackson -fobia. Hän oli ollut perheensä kanssa lomamatkalla Kyproksella, kun hauskana alkanut ilta Ayia Napassa päättyikin kyyneliin. Baari, jossa seurue oli istunut iltaa, oli palkannut illaksi Michael Jackson -imitaattorin esiintymään. Näky oli ollut fobiasta kärsivälle Rubylle liikaa.

– Minulla on aito pelko Michael Jacksonia kohtaan. Se kaikki alkoi ollessani nuorempi, noin 5-vuotias, Ruby kertoo.

Lapsuudesta käynnistynyt pelko

Kaikki alkoi Rubyn kertoman mukaan lapsuudessa siitä, kun hänen siskonsa ja serkkunsa näyttivät hänelle pelottavia editoituja videoita ikonisesta poptähdestä, Michael Jacksonista. He kertoivat Jacksoniin liittyvistä hurjistakin salaliittoteorioista ja pelottelivat nuorta Rubyä.

– Jopa hänen musiikkinsa kuuleminen saa pelkoreaktion käynnistymään. Thriller on pahin kaikista sen musiikkivideon takia. Se on myös hänen isoin hittinsä, joten sitä soitetaan tosi usein, Ruby kertoo.

Imitaattori aktivoi vanhan pelon

– Me tanssimme, otimme kuvia ja pidimme hauskaa. Sitten Thriller alkoi soida ja aloin saman tien panikoida, Ruby kertaa illan kulkua.

Rubyn ikävän illan jälkeen hänen siskonsa Macey päätti julkaista kuvaamansa videon Rubyn reaktiosta TikTokiin . Reaktiosta tuli viraali hitti ja sen on nähnyt yli 11,5 miljoonaa ihmistä. Moni videon nähneistä toivoo jopa, että unohtumattomalla tavalla imitaattoria pelästynyt Ruby hakisi tänä syksynä Isoon-Britanniaan palaavaan tosi-tv-klassikko Big Brotheriin.

"Nyt se jo vähän naurattaa"

Selvisi myös, ettei Ruby ole ainoa, joka pelkää Micahel Jacksonia. Urban Dictionaryn mukaan on olemassa fobia nimeltä michaelphobiaitis, eli Michael Jacksonin pelko.

– Rakastan Michaelia, mutta tämä fobia on aivan ymmärrettävä, kirjoitti eräs videon nähnyt.

– Näytin sen videon alun perin kavereilleni ja heistä se oli hulvaton. Sen takia julkaisin sen TikTokissani, mutta en todellakaan odottanut sen räjähtävän tuolla tavalla. Ruby on aina ollut hauska ja dramaattinen tyyppi, joten minusta on vain hauskaa, että hänen reaktionsa on räjähtänyt tuolla tavalla, Macey kertoo.