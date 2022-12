Voiko nolommin käydä? Naisen ensivierailu poikaystävän vanhempien luona sai nöyryyttävän käänteen

Kanadalaisella Kennedy Calwellilla, 26, ei kuitenkaan valitettavasti käynyt hyvä tuuri, vaan universumi heitti kapuloita rattaisiin, kirjoittaa New York Post .

Vessa ei huuhtonut

Naisen TikTok-videolla näkyy, miten kansi on särkynyt lattialle kuin rikkinäinen lautanen. Yhdessä kohtaa videota Calwell kysyykin seuraajiltaan, sattuisiko jollain olemaa ylimääräistä wc:n kantta.

Poikaystävä otti syyn niskoilleen

– Hänen perheensä nauroi. Heillä on neljä poikaa, joten he ovat melko tottuneita siihen, että heidän talossaan rikkoutuu tai vaurioituu asioita – mutta he vitsailivat siitä, että Nick joutui tekemään ylimääräisiä askareita lomien aikana korvatakseen sen, Calwell kertoo.