RS: Joonas Donskoi, 30, paljasti, mihin katosi NHL-kaukalosta – "Pitää aina miettiä, kun kuitenkin olen perheenisä"

Donskoi, 30, kertoi lauantaina julkaistussa Raahen Seudun haastattelussa, ettei vielä tiedä, jatkuuko peliura. Kyseessä on raahelaislähtöisen hyökkääjän uran seitsemän aivotärähdys.

Pääkivun ja huimauksen kanssa viime kuukaudet kamppaillut Donskoi kertoi pohtivansa lääkäreiden kanssa uravaihtoehtoja "kun se aika tulee". Seattlen kotihallilla Donskoi on käynyt aktiivisesti kannustamassa joukkuetovereitaan.

– Joukkue on puolet ajasta reissussa, joten on vähän ulkopuolinen fiilis, mutta olen koittanut olla aina hyvällä päällä, kun olen hallilla. Koitan tsempata äijiä ja auttaa sen mitä pystyy. Jos tästä hakee jotakin positiivista, olen saanut olla enemmän perheen kanssa, kun en ole reissussa.

Donskoin sopimus Seattlen kanssa päättyy tähän kauteen. Hyökkääjä on pelannut San Josen, Coloradon ja Seattlen paidassa yhteensä 474 NHL:n runkosarjaottelua, joissa on syntynyt tehopisteet 80+128=208. Liigan pudotuspeleissä hän on tehnyt 15+17=32 tehopistettä 69 ottelussa.