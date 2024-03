Ura ohi 29-vuotiaana – rajut vammat muistuttelevat Suomen ex-kiekkotähteä puistoleikeissä lasten kanssa: "Käytän terapeuttia viikoittain"

31-vuotias Donskoi julkaisi viime elokuussa Instagram-päivityksen, jota hän ei varmasti toivonut julkaistavaksi vielä moneen vuoteen. Raahelaissyntyinen hyökkääjä ilmoitti joutuvansa lopettamaan uransa useiden aivotärähdysten takia.

Donskoin päätöksestä on vierähtänyt nyt tarkalleen ottaen kuusi kuukautta ja hän on ehtinyt makustella lopettamistaan jo tovin. Tällä hetkellä Donskoi sanoo voivansa hyvin.

– Tietenkin on ollut aikaa miettiäkin asioita ja varmasti oli kyllä oikea päätös. Kyllä tuossa aika sumussa on oikeastaan mennyt viimeiset kolme vuotta. Tietysti kun pelejä on paljon, niin sitä vain puskee menemään, eikä paljoa mieti, Donskoi kertoo MTV Urheilulle.

– Meidän suomalaisten luonnekin on varmaan vähän semmoinen, ettei mistään valiteta. Kyllä siinä aika vaikeita ajanjaksoja on ollut ja kaikennäköisiä oireita. Se henkinen paine ja stressi, mikä pelaamisessa on itsellä ollut, on ollut aika kovaa, Donskoi jatkaa.

Katso pääkuvan videolta, miten Joonas Donskoi voi nyt.

Donskoin aivotärähdyskierre käynnistyi kevään 2019 pudotuspeleissä, kun suomalaishyökkääjä sai kovan tällin päähänsä. Donskoi hyppäsi kuitenkin pikaisella aikataululla takaisin kaukaloon. Jälkeen päin ajateltuna jopa liiankin pian.

– En ollut kuin viikon pois, vaikka olisi varmaan kannattanut olla pidempään. Siinä huomasi, kun kausi loppui ja tuli kesä, oireet eivät oikein lähteneet millään. Tuli huono olo koko ajan ja korvasta oli jotenkin vaurioitunut tasapainoelin. Se oireili, Donskoi muistelee.

Juttu jatkuu kuvan jälkeen.

Kauden jälkeen Donskoi solmi nelivuotisen sopimuksen Colorado Avalanchen kanssa. Coloradossa aivotärähdyksiä tuli kuitenkin kolme lisää, mikä sai Donskoin miettimään ensimmäisen kerran lopettamista.

– Jälkeen päin mietittynä aika helpostakin tuli (aivotärähdykset). Veikkaan, että pääni ei varmaan ollut kuitenkaan palautunut. Aina tuli oireet takaisin noista taklauksista. Kyllä ensimmäisen Colorado-kauden jälkeen mietittiin, että pitäisikö pikkuhiljaa miettiä, onko tässä järkeä enää jatkaa oman terveyden kannalta. Päätin kuitenkin jatkaa.

Donskoi tuli uransa aikana tunnetuksi työteliäänä ja energisenä hyökkääjänä, joka ei kaihtanut kaksinkamppailuja ja pystyi myös tekemään tulosta. Donskoi huomasi kuitenkin pian, että aivotärähdykset näkyivät hänen pelityylissään.

– Siitä pelaamisestani tuli jotenkin vähän pelokasta. Sitä pelkäsi uusia taklauksia ja oireiden takaisin tulemista. Seattlessa training campilla tuli vielä yksi lisää ja kyllä se sitten minulle riitti, Donskoi muistelee.

Kaudella 2022-23 Donskoita ei kaukalossa enää nähty. Lopettamisilmoituksensa Donskoi julkaisi kauden jälkeen elokuussa.

0:30 Tämä maali jäi Joonas Donskoin NHL-uran viimeiseksi.

"Aika vaikeaa on ollut"

Nykyään Donskoi asustelee Minnesotassa yhdessä perheensä kanssa. Lapsiperhearki on osaltaan helpottanut irrottautumista jääkiekosta, vaikkakin uran päättäminen oli Donskoille vaikea paikka.

– Aika vaikeaa on ollut, jos ihan rehellisiä ollaan. Kesä meni ihan ok, mutta kun training campit lähtivät ja alkoi seuraamaan pelejä, niin kyllä tässä aikamoinen totuttelu on ollut. Vähän varmaan masennustakin on ollut itselläni. Terapeuttia kuitenkin käytän viikoittain. Se on jeesannut, Donskoi kertoo.

Vaikka pahimmat oireet ovatkin jo selätetty, ei Donskoi pysty vieläkään elämään täysin oireetonta elämää.

– Tosi pitkään meni tuosta viimeisimmästä. Aika pitkään oli kaikennäköisiä oireita, mutta nyt alkaa olla, ettei normielämässä ole mitään. Huomaa, kun lasten kanssa käy puistossa, niin kiikkumisessa tulee vähän huono olo. Se tasapaino, mikä meni silloin 2019, ei ole ihan vielä palautunut. Kaikki keikkumiset ovat vähän vaikeita, Donskoi kertoo.

Donskoi on toiminut uransa jälkeen toistaiseksi koti-isänä kahdelle lapselleen, mutta hiljalleen ajatukset työelämään paluusta ovat hiipineet suomalaisen mieleen. Koko elämänsä jääkiekkoa elänyt ja hengittänyt Donskoi myöntää, että työskenteleminen lajin parissa kiinnostaa runsaasti, vaikka pöydällä on ollut muitakin ura-ajatuksia.

– Kyllä mua vähän kiinnostaa. Olen pitkään pyöritellyt kaikennäköisiä eri juttuja. Luulen, että intohimo on liian kova jääkiekkoa kohtaan.

"Kaivoin aika hyvin potentiaalin ulos"

Donskoin tie maailman parhaaseen liigaan ei ollut kaikista tavanomaisin.

Lahjakkuutta Donskoilta on aina löytynyt. Siitä osoituksena Nashville Predators varasi suomalaisen NHL:ään kesän 2010 varaustilaisuuden neljännellä varauskierroksella.

Tie NHL:ään ei auennut Nashvillessa ja Donskoi raivasi kärsivällisesti tietään huipulle Kärppien edustusjoukkueessa. Kaudella 2014-15 ahkera työ palkittiin ja Donskoi takoi SM-liigan runkosarjassa 49 pistettä.

Pudotuspeleissä Donskoi löi vielä uuden vaihteen silmään ja oli tärkeässä roolissa johdattamassa Kärppiä Suomen mestariksi iskemällä 19 pelissä 22 tehopistettä. Hieno kevät huipentui kevään MM-kisoissa Leijonat-paidassa.

Vahvat otteet poikivat Donskoille NHL-sopimuksen San Jose Sharksiin. Donskoi teki läpimurtonsa heti debyyttikaudellaan ja San Jose eteni aina Stanley Cup -finaaleihin asti, mutta Pittsburgh Penguins vei lopulta pytyn itselleen.

San Josesta tie vei Coloradoon ja sieltä matka jatkui Seattleen. Donskoin vyölle kertyi lopulta 474 runkosarjaottelua ja 69 pudotuspeliottelua NHL:ssä.

Vaikka Donskoi kokee lupaavan matkan jääneen vammojen takia ikävästi kesken, on hän silti ylpeä omasta urastaan.

– Kyllähän siitä ylpeä pitää olla. Tietenkin on ollut vaikea niellä, kun tuo matka jää tavallaan kesken. Päällimmäisenä siinä on harmitus, Donskoi myöntää.