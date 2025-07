Rovanperältä synkkä kommentti loppukaudesta

Kalle Rovanperä on Viron MM-rallissa kahden ajopäivän jälkeen neljäntenä. Se ei ole sitä, mitä suomalaiskuski lähti kisasta hakemaan.

Ennakkoon Rovanperää povattiin rallin voittotaisteluun, mutta kaksinkertainen maailmanmestari ei ole missään vaiheessa ollut muutamia hyviä pätkäaikoja lukuun ottamatta mukana aivan kärkitaistelussa.

Parasta vauhtia Toyota-kuskeista onkin pitänyt kaikkien yllätykseksi Oliver Solberg, jolle kisa on vasta ensimmäinen Toyotan Rally1-autolla.

Rovanperä oli perjantain jälkeen 20,1 sekuntia Solbergista ja lauantain jälkeen eroa on jo 51,6 sekuntia. Huolestuttavinta on se, että ero on tullut puhtaasti ajamalla.

– Aika samanlainen maku jäi tästä päivästäkin kuin eilisestä. Ei hirveästi mitään positiivista. Ei ole työkaluja. Kyytiä ei ole tuon enempää, Rovanperä kertasi toista ajopäiväänsä.

Rovanperä on tuskaillut vauhdin kanssa jo kauden aiemmissa soraralleissa. Ne olivat kuitenkin keskinopeuksiltaan aivan eri luokkaa kuin Viro.

– Totta kai sitä alkukauden kisoissa mietti, mitä voisi tehdä paremmin ja mistä sitä vauhtia löytää. Jos täällä ei ole vauhtia, sitten sitä ei ole missään.

– Täällä ei ole ikinä ollut ongelmia vauhdin kanssa, mutta se ei nyt vain löydy tuolla renkaalla, Rovanperä sanoo suoraan.

