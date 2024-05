Kalle Rovanperä makean triplan perässä – Portugalin MM-rallin ohjelma, aikataulu ja tv-lähetykset

Toyotan mestarikuski Kalle Rovanperä palaa Portugalissa rattiin oltuaan sivussa edellisestä Kroatian osakilpailusta. Suomalaistähdellä on haussa makea tripla, sillä hän on ollut ykkönen Portugalin soralla kahtena edellisvuonna.

Vastusta kuitenkin riittää ihan oman tallinkin sisältä, sillä Toyota on Portugalissa neljän auton voimin. Lisäksi Toyotan Sebastien Ogier on voittanut kyseisen kisan peräti viidesti vuosina 2010–2017 ja Elfyn Evanskin kerran (2021). Kolmikko ajaakin Toyotalle tallipisteistä Portugalissa, kun Takamoto Katsutalla on paineettomampi rooli.