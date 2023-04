Roope Salminen tajusi vanhemmaksi tultuaan, miten alhaalla isille asetettu rima on: "Älkää kehuko minua, kehukaa ketä tahansa äitiä"

Haastattelussa keskusteltiin Salmisen elämän käänteentekevistä hetkistä. Yksi on se, kun Salmisesta tuli isä keväällä 2020.

Juontajan mukaan isäksi tuleminen on muuttanut etenkin kuvaa, joka hänellä on yhteiskunnasta.

– Olen kuullut kyllä, että rima on alhaalla, mutta en minä tajunnut, että se on näin alhaalla. Kävelen kadulla ja työnnän vaunuja, niin saattaa olla, että joku, yleensä nainen, tulee sanomaan, että "On se hienoa, että isä hoitaa lastaan", hän sanoi.