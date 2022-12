Roope Salminen heitti isälleen Eppu Salmiselle jäätävän kuitin suorassa lähetyksessä: "Hän tietää jo, mitä kondomit on"

Eppu näyttelee Saiturin joulu -näytelmässä pääosin lasten kanssa. Viiden jälkeen -juontaja Ripsa Koskinen-Papunen tiedusteli Epulta, onko lasten kanssa näytteleminen hänelle helppoa siksi, että hän on itse suuren lapsikatraan isä.

– Tässä näytelmässä tosiaankin kaikki muut ovat lapsia, he ovat tosi mukavia ja kivoja tyyppejä. Mikäs siinä on tehdessä, hän jatkaa.

– Hän on kuitenkin täyttänyt 75 vuotta nyt viime vuonna, niin hän tietää jo, mitä kondomit on. Joten hänen lapsirakkautensa on aivan varmasti todistettu, hän jatkaa vitsaillen.