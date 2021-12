Romanialaismiestä epäillään tyttöystävänsä törkeästä parituksesta: Mies väittää tulleensa Suomeen vain katsomaan nähtävyyksiä

– Tässä on taustalla aikalailla peruskuvio. Romanialaisilla on tapa, että Suomeen tulee prostituoitu, jolla on täällä miesparittaja, jota he kutsuvat miesystäväksi tai jonkinlaiseksi elämänkumppaniksi, rikosylikomisario Hannu Kortelainen Helsingin poliisista kertoo MTV Uutisille.