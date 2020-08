Naisyrittäjää epäillään törkeästä parituksesta Pohjanmaalla – hierontaliikkeissä tarjottiin myös seksipalveluita

MTV Uutisten tietojen mukaan epäilty on 1980-luvun alussa syntynyt naishenkilö. Hänellä on ollut yritystoimintaa toiminimellä viidellä eri paikkakunnalla Pohjanmaan ja Keski-Suomen alueella. Tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Sakari Palomäen mukaan epäillyllä on ollut yritystoimintaa jo ennen vuotta 2017, mutta tutkinta keskittyy vuosille 2017–20.