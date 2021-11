Rokottamattomia tavoiteltu jopa päiväkotien porteilla – vieraskielisten rokotuskattavuus vain 52 prosenttia

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) johtava asiantuntija Mia Kontio kertoi torstain tiedotustilaisuudessa , että vieraskielisten joukossa rokotuskattavuus on merkittävästi matalampi muuta väestöä matalampi.

Kun koko väestössä täyden rokotussuojan on saanut 81,1 prosenttia 12 vuotta täyttäneistä, vieraskielisten joukossa osuus on 52 prosenttia.

Suomea tai saamea äidinkielenään puhuvien joukossa rokotuskattavuus on 83 prosenttia ja ruotsinkielisten joukossa 87 prosenttia.

– Toivotaan, että tilanne paranee myös muunkielisten keskuudessa. Eri kieliryhmien edustajiin on oltu yhteydessä ja on käyty yhteisöissä, myös materiaalia on tehty eri kielillä, Kontio listaa toimenpiteitä.