Rokotetutkimuskeskuksen johtaja kohtasi rokotekriittisen lääkärin suorassa lähetyksessä – näin Mika Rämet vastasi kriitikkojen huoleen lasten rokottamisesta

Tuuminen kertoi, että haluaisi yhä lisää vastauksia siitä, ovatko koronarokotteet turvallisia. Erityistä huolta hänelle aiheuttaa se, että koronarokotteet on tehty mRNA-teknologialla. Kyseistä teknologiaa ei ole ennen rokotteissa. Tuuminen on huolissaan, voiko kyseinen teknologia olla vaarallinen.

Näiden huolien vuoksi hän on sitä mieltä, että ennen kaikkea lasten ja nuorten rokottaminen tulisi keskeyttää.

Rämet kertoo, että huoli on hänen nähdäkseen aiheeton. Koronarokotuksia on annettu maailmalla jo yli miljardi, joten niiden aiheuttamat haitat ovat hyvin tiedossa. Valtaosa raportoiduista rokotehaitoista on tavanomaisia ja ennustettuja haittoja.