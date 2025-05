"Roiskeita joka paikassa": Ilkka kuvasi veriteon jäljet rapussa Oulussa – 25-vuotias vangittu

Oulussa kerrostalon edestä yöllä löytynyt mies kuoli sairaalassa.

Poliisi kertoo saaneensa tehtävän Kaukovainiolle kello neljän jälkeen aamulla tiistain ja keskiviikon välisenä yönä.

Noin 40-vuotias mies makasi ulkona ja hänessä oli ulkoisia väkivallan merkkejä. Mies vietiin sairaalaan, jossa hän myöhemmin menehtyi.

Kyseinen talo on hyvin tuttu Ilkka Pulkkiselle. Hän on perustanut vapaaehtoisryhmän, joka etsii varastettuja pyöriä takaisin omistajilleen.

– Koko talo on meille niin tuttu kuin vain voi olla. Sieltä on haettu paljon polkupyöriä. Sinne on myös jemmattu paljon varastettuja pyöriä.

Pulkkinen meni seuraavana päivänä rappuun, josta paljastui karu näky.

– Roiskeita joka paikassa, sanoo mies kuvaamallaan videolla.

Videon voit katsoa artikkelin alusta.

Pihalta löytyi vasara, jonka Pulkkinen epäilee kuuluneen jommallekummalle osapuolelle.

Pulkkinen tuntee surmatun ja taposta epäillyn tekijän, sillä hänelle on kyseinen porukka entuudestaan hyvinkin tuttu.

– Olen varoittanut heitä, että huonosti käy, jos sama meno jatkuu.

– Uskon kuoleman tapahtuneen huumeista syntyneiden erimielisyyksien takia, sanoo Pulkkinen.

Oulun käräjäoikeus vangitsi perjantaina 25-vuotiaan miehen todennäköisin syin epäiltynä tappoon.

Poliisi otti tutkinnan alussa kiinni useita henkilöitä, joista vangittua lukuun ottamatta muut kiinniotetut vapautettiin. Poliisin mukaan osalliset ovat tunteneet toisensa jollakin tapaa jo entuudestaan.

Miltä rappukäytävässä näytti? Voit katsoa ylhäällä olevalta videolta Pulkkisen kuvaamat jäljet veriteon jälkeen.