Mies ammuttiin vuoden vaihtuessa ja jätettiin virumaan kylmäasemalle – nyt epäillyt puhuvat tapahtumista pahasti ristiin

Sipoon tapossa on kyse miehestä, joka löydettiin kuolleena makaamasta sipoolaiselta kylmäasemalta varhain uudenvuodenpäivänä. Samana päivänä kaksi miestä ja yksi nainen otettiin kiinni.

Epäiltyjen kertomusten epäselvyydet koskevat Jämsän mukaan sitä, mitä on tapahtunut seurueen poistuttua ravintolasta ja miten tapahtumat ovat päättyneet miehen kuolemaan. Epäillyt kertovat myös eri tavoin siitä, kuka tilanteessa on tehnyt mitäkin ja mikä on kenenkin osallisuus tapahtumiin.