Rodoksella vakava lämpötilavaroitus – suomalaisturisteja kehotetaan juomaan vettä ja pysymään varjossa

Etelä-Euroopan helteille ei näy loppua. Korkeimmillaan lämpötilat ovat olleet varsinkin itäisellä Välimerellä. Alueella on totuttu kuumuuteen, mutta tähän aikaan vuodesta yli 40 asteen lämpötiloja koetaan harvoin.

Matkailualan arki on ennallaan

Tjäreborgin maajohtaja J essica Virtanen kertoo STT:lle, että yritys viestii tekstiviestein poikkeusoloista kohteessa. Samanlainen järjestelmä on myös TUI:lla yrityksen viestintäpäällikkö Laura Aaltosen mukaan.

Luonnonmullistusten tai mielenosoitusten kaltaisten tapahtumien varalta matkailuyritykset ovat varautuneet vilkkaaseenkin viestintään. Käynnissä oleva helleaalto ei kuitenkaan ole merkittävästi vaikuttanut siihen, kuinka paljon matkatoimisto on asiakkaisiin yhteydessä.

– Matkailijallakin on vastuu selvittää, millaista säätä kohteessa on. Lämmintä Kreikassa on joka kesä ja suomalaiset tietävät sen, joten ei meille asiakkailta asiasta juuri kysymyksiä tule, Virtanen sanoo.