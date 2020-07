Suomalaiset rynnivät lomamatkalle Kreikkaan – Rodoksella 14 vuotta asunut Marika antaa turisteille tärkeän neuvon

Matkustusrajoitusten asteittainen purkaminen on saanut suomalaiset jälleen varaamaan valmismatkoja Eurooppaan. Suosituimmat kohteet ovat Kreikan saaret, Kreeta ja Rodos.

– Meidän ensimmäinen lento Kreetalle lähtee 18. heinäkuuta ja sen lisäksi vielä 25. ja 26. päivä. Kreikan lomat on loppuunmyyty heinäkuulta, toteaa Finnairin ja Aurinkomatkojen mediasuhteiden johtaja Päivyt Tallqvist.

– Ensimmäiselle lennolle on vielä joitain paikkoja jäljellä ja elokuun osalta on yli puolet matkoista myyty, Virtanen kertoo.

Kasvomaski kannattaa ottaa mukaan

– Turismi on hyvin tärkeää Rodokselle, mutta toisaalta pelkona on koronan leviäminen. Tilanne Rodoksella on kuitenkin ollut rauhallinen, sillä saarella ei ole ollut kuin muutama tapaus, Kärkkäinen kertoo.