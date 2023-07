Rodoksella asuva Marika kuvailee saaren tilannetta kauheaksi – "Eläimiä kuollut aivan järjettömiä määriä"

– Eläimiä on kuollut aivan järjettömiä määriä tuolla metsissä. Se on aika hallitsematon se tulipalo edelleenkin ja leviää koko ajan.

Kärkkäisen mukaan maastopaloja on saarella melkein joka kesä, mutta vastaavaa hän ei ole omien sanojensa mukaan koskaan kokenut.

– Tämä on ihan järkyttävän suuri palo ja ihan todella suuri alue on tälläkin hetkellä tulessa.

Yhteensä 30 000 ihmisen on ilmoitettu siirtyneen asuin- tai majoituspaikastaan Rodoksella maastopalojen takia.

– Tällä hetkellä se alue mikä on tulessa, niin on Rodoksen kauneinta luontoa ja se on nyt tuhoutumassa ihan täysin.