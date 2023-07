Tui peruu kaikki matkat Rodokselle perjantaihin asti – peruutuksia myös muilla

Koneet kuitenkin lentävät saarelle, jotta matkaajat pääsevät palaamaan Suomeen. Yhteensä Rodoksella on Tuin kautta noin 400 matkustajaa.



Aurinkomatkojen Finnair-lentoja ei ole peruttu, mutta Aurinkomatkat on perunut Lindoksen alueen matkat elokuun loppuun saakka.



Myöskään Tjäreborg ei ole perunut lentoja, mutta matkat maastopaloalueille on peruttu 6. elokuuta asti.