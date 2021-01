Äänivallin keksinyt 60-luvun legenda Phil Spector on kuollut, mahdollisesti koronaan

Takavuosien tunnetuimpiin musiikkituottajiin kuulunut amerikkalainen Phil Spector, 81, on kuollut, kertoivat viranomaiset sunnuntaina.

Spector tuli 1960-luvulla tunnetuksi "äänivallistaan" (Wall of Sound), jossa hän omien sanojensa mukaan yhdisti klassisien musiikin tunnettua säveltäjää Wagneria pop-musiikkiin.

Äänivallissa kappaleiden taustat täytettiin äänimatolla, jossa Spector saattoi käyttää kymmeniä eri soittimia. Hän tuotti ja kirjoitti koko joukon hittejä muu muassa Gene Pitneylle, Curtis Leelle sekä The Crystals ja The Ronettes -tyttöbändeille.

The Righteous Brothersin mahtihitti You've Lost That Lovin' Feelin oli niin ikään hänen käsialaansa.

Tuotti Beatlesin viimeisen levyn

Spector tuotti 60-luvun puolivälissä myöhemmin klassikoksi nousseen Ike ja Tina Turnerin singlen River Deep, Mountain High, mutta muuten suosio alkoi hiipua. Beatlesin viimeinen levy Let It Be vuonna 1970 oli myös hänen tuottamansa, vaikka yhtye olikin siinä vaiheessa jo hajonnut.