Robson sai jääkiekko-ottelussa aivovamman, josta alkoi taistelu elämästä ja ihmisarvosta: "Me olemme B-luokan kansalaisia"

– Muistan ottelun olleen tasatilanteessa 2-2. Siitä seuraava muistikuva on ambulanssista ja siitä seuraava muistikuva on sairaalasta, kun en tunnistanut minua tapaamaan tullutta henkilöä.

Äiti tiesi , etteivät asiat olleet kunnossa

– Sairaanhoitaja tuli kertomaan kyseessä olevan äitini. Silloin tajusin, miksi hän näki asettamani kuoren läpi. Kai se on joku äidillinen vaisto. Hän tiesi heti, ettei kaikki ollut hyvin, muistelee Lindberg.

Motoriikka ei toiminut

– Pahinta olivat kuitenkin kaikki ne kivut. Oli niin paljon kipua, ettei sitä pystynyt tajuamaan. En kuitenkaan pystynyt käsittämään asiaa, mikä on yleistä aivovammapotilailla.

Taistelu elämästä

Syvissä vesissä

– Ei sen takia, että halusin kuolla vaan sen takia, että en jaksa enää elää. Siinä on iso ero. Varsinkin sen jälkeen, kun kävin kuuntelemassa 20 neurologilta sen, että en ikinä enää tule urheilemaan tai tekemään töitä.

Urheilu oli pelastus

Triathlonia mies oli harrastanut jo ennen vakavaa aivovammaansa, mutta tapaturman jälkeen laji on saanut tärkeän roolin hänen elämässään.

Tämä harmiton temppu kertookin miehen päättäväisyydestä saavuttaa tavoittelemansa päämääränsä. Näin on käynyt myös aivovammasta selviämisen kanssa. Matka on ollut pitkä, mutta eteenpäin hän puskenut.

– On vaikeata kamppailla sen kanssa, että en pysty elättämään itseäni. Olen ekonomian kandidaatti, mutta pystyn istumaan maksimissaan tunnin tietokoneella. Pystyn kuitenkin pyöräilemään 622 kilometriä 33 tunnissa, sanoo Lindberg.

Moni hieno asia olisi jäänyt kokematta ilman aivovammaa

Lindberg ei ole katkeroitunut tapaturmasta, vaan päinvastoin. Se oli hänen elämänsä hienoimpia asioita, mitä hänelle on tapahtunut.

Vaikka tie on ollut tuskainen, olisi myös moni hieno asia olisi jäänyt kokematta ilman aivovammaa.

– En istuisi tässä haastattelussa, jos en olisi saanut aivovammaa. Koen elämäntehtäväni olevan, että meitä aivovammapotilaita kohdeltaisiin samalla tavalla kuin muitakin potilaita. Tällä hetkellä me olemme B-luokan kansalaisia.

Polkupyörällä hurjia saavutuksia

Sairauseläkkäällä lopunelämäänsä olevan miehen tuorein saavutus on lokakuulta, kun hän lähti kaverinsa kanssa suorittamaan Everesting-haastetta Eurooppaan. Tarkoituksena oli pyöräillä mäkiä ylös ja alas Mount Everestin korkeuden verran, eli 8848 nousumetriä.

Suoritus on ennätyksiä hamuavan miehen mielestä vasta alkusoittoa. Hänellä on isot suunnitelmat tulevaisuutta ajatellen. Tarkoituksena on tehdä sama suoritus kaikilla maailman seitsemällä maanosalla.