Robinin vanhaa tuotantoa kuunnellaan Spotifyssa kaksi kertaa enemmän kuin uutta – "Tämä on ollut tärkeä oppikoulu"

Moni muistaa Robinin erityisesti suomenkielisistä lauluistaan. Laulukieli vaihtui kuitenkin englanniksi noin kolme vuotta sitten, joten koronapandemia on ollut omiaan hidastamaan niin sanottua maailmanvalloitusta.

– Matkan varrella on oppinut todella paljon asioita, erityisesti kansainvälisen musiikin kentästä. Tämä on ollut minulle tärkeä oppikoulu ja myös ihanan haastavaa. Toki pandemian puolesta toisinaan ehkä jopa turhankin haastavaa, mutta onneksi siitä päästään nyt pikkuhiljaa pois, laulaja kertoo nimikko-ohjelmansa kuvauksissa MTV Uutisille.

Frontside Ollien julkaisusta on kulunut 10 vuotta, jonka jälkeen teinitähden saappaissa kasvaneen laulajan kappaleet ovat muuttuneet aikusempaan suuntaan. Tähden useat musiikkivideot ovat sisältäneet esimerkiksi seksuaalista jännitteisyyttä, mutta rooliin heittäytyminen musiikkivideoilla ei ole koskaan tuntunut Robinista itsestään vaikealta.

– Se on rooli, mihin heittäytyy. Yritän luoda videoissa tunnelman, jonka koen olevan itse biisissäkin. Se vaihtelee videosta ja siitä, millaisen haluaa tehdä. Joskus haluan esittää vain ja ainoastaan itseäni, mutta joskus haluan asettaa itseni osaksi tarinaa, joka vaatii puolestaan näyttelemistä. Silloin täytyy ulkoistaa artistiminä tarinasta.

– Se on tietysti edelleen hieno juttu. On hauska nähdä, että se puoli kantaa edelleen. Emme kuitenkaan soita keikoilla suomen kielistä musiikkia, koska teemme tätä uutta juttua ihan täysillä. En voisi kuvitella, että tekisin suomalaista ja ulkomaista juttua yhtä aikaa. Jos laulan tv:ssä suomen kielisiä covereita tai muuta, se on enemmänkin harrastuneisuutta.